24.02.2026 12:19:00
ANKA
Deniz Yücel'den Bakan Yusuf Tekin'e: 'Ne zamandan beri MEB müfettişlerinin görevi Cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu?'

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Tevfik Fikret Okulları’nda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin bazı öğrencilere din dersi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sorular yönelttiği iddialarına ilişkin "Ne zamandan beri Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi Cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin İzmir Tevfik Fikret Okulları’nda öğrencilere yönelttiği sorulara tepki gösterdi.

Öğrencilerin yaşlarının 9’a kadar düştüğünü, yapılan görüşmede öğrencilere din dersi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorular sorulduğunu belirten Yücel, "Çocuk psikolojisini mi anlatalım, küçücük çocukların arkadaşlarını, öğretmenlerini hatta ailelerini ispiyonlamaya iten, pedagojiden zerre nasibini almamış bu yaklaşımın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini mi söyleyelim, laik bir ülkede dinin, okulun içine hem de bakanlık müfettişleri eliyle sokulmasının bu ülkeyi nereye götüreceğini mi söyleyelim? Bir de 9 yaşındaki çocuklardan ifadelerin altına imza almışlar. 9 yaşındaki bir çocuk, attığı imzayla hangi sorumluluğu üstlenmiş oluyor?" dedi.

"YUSUF TEKİN'İN DERDİNİN EĞİTİM OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösteren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf Tekin’in derdinin eğitim olmadığını zaten şimdiye kadarki icraatlarından biliyoruz. Şimdi ise hukuk bilmezliği de bu talimatı ile kanıtlandı. Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi, eğitimin nitel ve nicel eksiklikleri tespit etmek değil midir? Ne zamandan beri Millî Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin görevi cumhurbaşkanı sevgisini ölçmek oldu? Müfettişler ne zamandan beri 'Din deyince ne anlıyorsun?' gibi soyut ve sübjektif soruları sorar oldu? Hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan, tarikat ve cemaatlerle iş birliğini Meclis kürsüsünden ilan etmekte hiçbir sakınca görmeyen, akademik, bilimsel, laik eğitim denince tüyleri diken diken olan Yusuf Tekin’den bu iddialarla ilgili olarak ivedilikle bir açıklama bekliyoruz."

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #gericilik #Yusuf Tekin

