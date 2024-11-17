Deniz Yücel'den Yusuf Tekin'e: 'Biz camileri kapatmadık, ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:03

Güncelleme: 17.11.2024 - 00:03

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i alıntılayarak tepki gösterdi.

Yücel’in açıklaması şu şekilde:

“Yalan senin ağzına yuva yapmış laik cumhuriyet düşmanı @Yusuf__Tekin!!! Biz camileri ahıra çevirmedik, kapatmadık ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın, palyaçolu eğlence düzenledin. Yalan konuşmayı bırak da, sevdalısı olduğun tarikatlarınla ilgilen”