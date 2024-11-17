Deniz Yücel'den Yusuf Tekin'e: 'Biz camileri kapatmadık, ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını alıntılayarak, “Biz camileri kapatmadık ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın, palyaçolu eğlence düzenledin” dedi.

Deniz Yücel'den Yusuf Tekin'e: 'Biz camileri kapatmadık, ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın'
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ANKA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 00:03

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i alıntılayarak tepki gösterdi.

Yücel’in açıklaması şu şekilde:

“Yalan senin ağzına yuva yapmış laik cumhuriyet düşmanı @Yusuf__Tekin!!! Biz camileri ahıra çevirmedik, kapatmadık ama sen ÇEDES projesi kapsamında, camilerde bowling oynattın, palyaçolu eğlence düzenledin. Yalan konuşmayı bırak da, sevdalısı olduğun tarikatlarınla ilgilen”


Etiketler: #Deniz Yücel #sosyal medya #Yusuf Tekin

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