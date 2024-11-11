Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'sicil affı' açıklaması

Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:04

Güncelleme: 11.11.2024 - 14:05

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da düzenlenen Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Araştırılması Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Özel eğitime verilen desteklerden bahseden Bakan Tekin, “Konfederasyon kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz var. Yaklaşık 700 bine yakın öğrencimiz, 60 bine yakın da personelimiz bulunuyor. Özel eğitimde de bazı sorunlar olabiliyor" diye konuştu.

EĞİTİM ÜCRETİ, BİOMETRİK KİMLİK

Bakan Yusuf Tekin, özel eğitim kurumları ve öğretmenlere ilişkin de şunları söyledi:

"Bir tane kötü olumsuz örnek, herkesi zan altında bırakıyor. Bizim bu alanda olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tedbirler almamız lazım. Kota uygulaması da bu alanda başlattığımız bir uygulamaydı. Yegane kaygımız işini düzgün yapan insanların emeklerinin üzerine çamur atanların önüne geçmek. Yıllardır konuşulan bir konu olan biometrik kimlik doğrulama için süreci başlattık.

Diğer bir konu sicil affı. Biometrikten sonra bu konudaki adımlar daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Bazı konularda hazırlık süreci içindeyiz. Sicil affını daha sonra değerlendirebiliriz. Her yıl çocuklar için ödenecek eğitim ücretiyle ilgili sorun yaşıyoruz. Siz bir beklenti içine giriyorsunuz. Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sabit bir göstergeye endekslersek çok iyi olacak."