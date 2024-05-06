Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idamının üzerinden 52 yıl geçti: Unutulmadılar

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

68 Kuşağı’nın önde gelen isimlerinden ve “üç fidan” olarak anılan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972’de idam edilmişti. Üç fidanın ölümlerinin üzerinden 52 yıl geçti. Ancak bu devrimci üç ismin mücadelesi halen unutulmadı.

"YALNIZ DEĞİLİZ"

Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş’in mücadelesi ve yaşamına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Bora Gezmiş, “Her 6 Mayıs’ta mezarlıklar dolup taşıyor. Bu da bizim 70 ve 80’li yıllarda çekmiş olduğum yalnızlığı ve itilmişliği unutmamızı sağlıyor. Yalnız olmadığımızı anlıyoruz. Orası bir yas yeri değil bayram yeri gibi oluyor. Biz mezara girene kadar bunun acısını duyacağız ancak onların mücadelesini hatırlayan ve anan bu kalabalıklar sayesinde bizim acımız biraz olsun hafifliyor” diye konuştu.

"MAHALLEYE DAĞITIRDI"

Deniz Gezmiş’in çocukluğuna dair anıları da anlatan Bora Gezmiş, “Deniz, çocukken hareketli bir çocuktu. Sokaktaki köpekleri toplar getirir evin bahçesinde beslerdi. Rahmetli ananemin maaşı yattığında yastığının altına koyardı. Deniz de o paradan alır mahalledeki yoksul çocuklara dağıtırdı. Merhametli bir çocuktu. Bencil değildi. Mahallede de herkes onu çok severdi. Babam meyve almak için manava yollardı. Kiraz alsa yarısını mahalledeki çocuklara dağıtırdı. Eve ancak yarısını getirirdi. Onun mücadelesinin hatırlanması da bizi mutlu ediyor” dedi.