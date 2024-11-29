Denize sıfır arazi AKP’li kardeşlerin

Yayınlanma: 29.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı, İzmir’de tartışmalara neden olan TOKİ’ye ait Mavişehir’de denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanının ikinci kez satışını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil olduğu ihaleyi AKP’de bir dönem yöneticilik yapan Niyazi Memur ve Sabri Memur kardeşlere ait Samus Turizm Organizasyon 508 milyon TL ile kazandı.

7 GÜN ÖNCE KURULDU

AKP’li Memur kardeşlerin şirketi Samus Turizm Organizasyon AŞ’yi ihaleden yedi gün önce 20 Kasım 2024’te kurduğu ortaya çıktı. Geçmişte açılan davalar nedeniyle değiştirilen planların iptal edilmesiyle “plansız” notuyla satılan alan için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay harekete geçti.

Memur kardeşlere seslenen Başkan Tugay, “Geriye bakınca böyle bir sistematik plan dahilinde yapılmış bir hareket olduğunu anlıyorum. Tabii buna bizim itirazımız olacak. Öncelikle hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız” dedi.