Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizli'de maden ocağında göçük: Toprak altındaki 2 işçiye ulaşılamıyor!

Denizli'de maden ocağında göçük: Toprak altındaki 2 işçiye ulaşılamıyor!

13.09.2025 12:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Denizli'de maden ocağında göçük: Toprak altındaki 2 işçiye ulaşılamıyor!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan maden ocağında dün meydana gelen göçük sırasında mahsur kalan Hüseyin Turan ve Ömer Duran isimli 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Denizli'de madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin çalışmalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

NE OLMUŞTU?

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

İlgili Konular: #maden #Denizli