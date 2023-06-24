Deprem bölgesinin ihaleleri yandaşlara gidiyor: Ahır ihalesi AKP'liye
TOKİ 5 Mayıs’ta Malatya‘da “506 Deprem Konutu ve 183 Ahır Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 1 milyar 664 milyon TL’lik ihaleyi Ottotek ve Enam İnşaat isimli iki şirket aldı.
Söz konusu iki şirketin de sahibi AKP ile yakınlığıyla dikkat çeken işadamı Osman Gazi Kandaş. Kandaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kandaş’ın sosyal medya hesabında Soylu’yu öven birçok paylaşım yer alıyor.
Kandaş, Ottotek
İnşaat Anonim Şirketi
bugüne dek
9 kez kamu
ihalesine
imza attı. Söz
konusu ihalelerin toplam
bedeli ise 8
milyar 766
milyon 650 bin 17 TL. Kandaş,
Enam İnşaat şirketiyle de 46
kez kamu ihalesine imza attı.
Bu ihalelerin toplam bedeli ise
9 milyar 886 milyon 171 bin 573
TL.
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