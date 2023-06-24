Deprem bölgesinin ihaleleri yandaşlara gidiyor: Ahır ihalesi AKP'liye

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 03:00

Söz konusu iki şirketin de sahibi AKP ile yakınlığıyla dikkat çeken işadamı Osman Gazi Kandaş. Kandaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kandaş’ın sosyal medya hesabında Soylu’yu öven birçok paylaşım yer alıyor.

Kandaş, Ottotek İnşaat Anonim Şirketi bugüne dek 9 kez kamu ihalesine imza attı. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli ise 8 milyar 766 milyon 650 bin 17 TL. Kandaş, Enam İnşaat şirketiyle de 46 kez kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 9 milyar 886 milyon 171 bin 573 TL.

