Saldırıya uğrayan gazetecinin yazdığı ihale iptal edildi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 21:04

Güncelleme: 19.06.2023 - 21:04

Bitlis’te Tatvan Belediye Başkanı’nın korumaları tarafından saldırıya uğrayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, Tatvan Belediyesi’nin bazı taşınmaz malların satışında usulsüzlüklere ilişkin 5 Haziran’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak bugün bir açıklama yaptı. Aygül, yaptığı paylaşımda söz konusu ihalenin bugün iptal edildiğini kaydetti. Aygül’ün paylaşımı şöyle:

“Şahsıma yönelik gerçekleşen alçaklığın sebeplerinden biri de geçen hafta yaptığım bu aşağıdaki haberdi. Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığı kamu malının satışı ihalesi bugün iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız, bugünden sonra da susturabilmek ve artık susturmaya çalışmak bile haddinize değil. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız.”

5 HAZİRAN'DA AÇIKLAMIŞTI

Aygül, 5 Haziran 2023 tarihinde sosyal medya hesabından şu paylaşımları yapmıştı:

“AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani gider ayak belediyenin çarşı merkezinde elinde kalan tek ve en değerli yeri de satıyor. Şaibeli 2019 yerel seçimlerinden sonra başkan olduğu günden beri ismi görevden alındı alınacak diye sürekli gündeme gelen, geçtiğimiz seçimlerde halk görünce tepki gösterdiği için AKP'li milletvekili adaylarının yanlarında dolaştırmak istemedikleri iddialarıyla yine ismi gündemde olan Geylani şimdi de son parçayı satıyor olmakla gündemde. Belediyelerin taşınmaz satması kısmen normal bir iş.

Bazı durumlarda gerekli de olabiliyor. Ancak söz konusu Tatvan Belediyesi olunca, belediye başkanı da AKP'li olunca son iki dönemdir toplanan çöpte bile (ki nadiren toplanıyor) tartışma ve iddialar eksik olmuyor. Mesela ben merak ediyorum, merak ettiğim için soruyorum;

Bu son değerli parçanın alelacele satılmak istenmesinin sebebi geçenlerde ilginç bir şekilde kimsenin katılmadığı yaklaşık maliyeti 69 milyon olan ancak katılan tek firmaya 75 milyona verilen işin bedelini ödemek için mi? Yani şöyle bir söylenti var;

‘Emin arkadaşına iş pasladı, onun parasını da buradan gitmeden ödeyecek’ deniliyor. Ben şahsen söylentilere inanmam, sevmem de. İşin aslını öğrenmek için, İşin verilme şekli, alan firma, alanın yaptığı diğer işler, bu işte ve diğer işlerde proje ve uygulama arasındaki farklar, ihale komisyonu ile kontrolör-geçici-kesin kabulleri yapanların kaşı, gözü falan filan hepsine bakmak lazım. Ben bakmadan siz açıklayın bence, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bu işi de bana bırakmayın. Ben sizi teşhir etmekten yoruldum, siz olmaktan yorulmadınız.

Ayrıca hani artık usulsüz iş yapılmayacaktı sevgili Turhan Bedirhanoğlu? Bu soruların bir muhatabı da sensin artık. Cevaplarsanız sevinirim.”