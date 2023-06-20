AKP adayına 1 milyarlık konut ihalesi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:30

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:30

Depremin üzerinden aylar geçmiş olmasına karşın bölgede yaşam mücadelesi veren yurttaşların sorunları hâlâ güncel. Deprem bölgesine yapılması planlanan konut projelerinin ihaleleri ise bir bir ‘tanıdık’ isimlere gidiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 27 Mayıs’ta konut ihalesine çıktı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yapılacak 697 konut ihalesi 1 milyar 69 milyon TL’ye İzbay İnşaat Nakliye Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Yılyapı Gayrimenkul ve İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı’na verildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre İzbay İnşaat’ın sahibi AKP ile yakınlığıyla dikkat çeken iş adamı Bedrettin Binbay. Binbay, 2018 genel seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olmuştu. Söz konusu şirket Van-İran sınırına örülecek beton duvarın yapım ihalesi başta olmak üzere birçok konut, okul, cami, büfe ve altyapı ve çevre düzenleme işi yaptı. Şirket bugüne kadar 24 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 3 milyar 925 milyon 39 bin TL değerinde.