Madde madde anlattı... İşte İBB'nin 'elektrikli scooter'lar için hazırladığı eylem planı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:20

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 14:20

Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından elektrikli scooter'ların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk kent oldu. Bu gelişme, özellikle İstanbul'da çoğu zaman kazayla sonuçlanan elektrikli scooter kullanımını gündeme getirdi.

İBB EYLEM PLANI HAZIRLADI

Tartışmalar sürerken; İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce Twitter'dan yaptığı bir dizi paylaşımla İstanbul'da bu konuda atılacak adımları açıkladı.

İBB'nin hazırladığı eylem planını madde madde anlatan Gökce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Skuterlar ile ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık. Hem skuterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık. Yeni planımız çerçevesinde atacağımız adımları paylaşmak isterim."

?? Skuterlar ile ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık.



Hem Skuterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık.



Yeni planımız çerçevesinde atacağımız adımları paylaşmak isterim?? pic.twitter.com/Trf4lsIGdk — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 3, 2023

Gökce, eylem planını şöyle sıraladı:

* Skuter Park Alanları

1500 park alanı açılacak.

İlçe Belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak.

Park alanlarına park eden kullanıcılardan yüzde 10-15 indirime tekabül eden açılış ücreti alınmayacak.

* Hassas Bölgeler

Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri “hassas bölge” olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek.

* Entegrasyon ve Eğitim

Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek.

Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

Gökce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim."