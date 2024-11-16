Depremde yıkılan kentlerin yeniden inşasını rant kapısı haline getirdiler

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 08:08

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 kentte yıkıma neden oldu. Kentlerin yeniden inşası ise yandaş şirketlerin rant kapısı haline geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 17 Ekim’de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Altınova Mahallesi 4. Etap’ta yapılacak 852 adet konut inşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi Saray’ın gözde şirketlerinden Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bitaş Mühendislik Mimarlık İnşaat şirketi aldı. İhalenin bedeli 2 milyar 322 milyon 500 bin TL. Siyah Kalem Mühendislik İnşaat şirketi iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Ahmet Cengiz Özdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın içerisindeki açık spor sahasının kapalı hale çevrilmesi için düzenlenen ihaleyi almıştı. Şirket ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ye (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa ediyor. Binanın maliyeti ise yaklaşık 4.5 milyar TL olduğu ifade ediliyor.

14 KAMU İHALESİ

Türkiye’nin en büyük özelleştirmeleri arasında yer alan Kangal Termik Santralı da Konya Şeker ve Siyah Kalem Mühendislik İnşaat ortaklığına verildi. Şirket 2016’dan bu yana 14 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 14 milyar 257 milyon TL.