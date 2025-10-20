Depremde yıkılmıştı... Güçlü Bahçe Sitesi davasında yeni gelişme!

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 5 bloklu Güçlü Bahçe Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu, 47 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, yapım sorumlusu müteahhitler Mehmet Güçlü ve Servet Altaş ile yapı denetim firması yetkilisi İsmail Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında, savcının "kaçma şüphesi" uyarısına rağmen tutuklu müteahhitler Mehmet Güçlü ve Servet Altaş ile yapı denetim firması yetkilisi İsmail Öztürk’ün tahliyesine karar verildi.

Ancak başka bir deprem dosyasından tutuklu bulunan Güçlü cezaevinde kalmaya devam etti.

"MÜVEKKİLLERİMİZİN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILSIN, DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULSUN"

Güçlü Bahçe Sitesi davasının altıncı duruşması geçen günlerde görüldü. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali Çağlayan hakkında çıkarılan yakalama emrinin ise henüz infaz edilmediği belirtildi.

Sanıklar Altaş ve Öztürk'ün avukatları, müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını ve duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksik hususların giderilmesini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİĞİ İÇİN DURUŞMA 9 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ali Çağlayan hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının ve Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenecek raporun beklenmesine karar verdi. Sanıklar İsmail Öztürk ve Servet Altaş'ın duruşmalardan vareste tutulmaları talebini kabul eden, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebini ise reddeden heyet, davayı 9 Şubat'a erteledi.

"YIKILAN BİNALARIN SORUMLULARI CEZASIZ MI KALACAK?"

Müşteki avukatlarından Umut Güler, uzun süren yargılamalarda tutuksuz sanıkların duruşmalardan muaf tutulmasının yaygın bir uygulama olduğunu söyledi.

Güler, önceki celse sanık İsmail Öztürk, Servet Altaş ve Mehmet Güçlü'nün tahliye edilmesinin kamu vicdanında derin bir sarsıntı yarattığını ve yıkılan binaların sorumlularının cezasız kalıp kalmayacağı sorusunu gündeme taşıdığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi, 2019 yılında "dünyanın en büyük makası"yla açılmıştı. Altın renkli büyük makas etrafındaki açılış töreninde dönemin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 27. Dönem AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, dönemin Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, iş insanları ve STK temsilcileri yer almıştı.

Açılışta konuşma yapan SER-AL inşaat firması sahibi Servet Altaş, "25 Temmuz 2017'de temelini attığımız Güçlü Bahçe Sitesi projesini SER-AL İnşaat olarak 27 ayda tamamladık. Bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız tüm projeler gözbebeğimizdir. Ancak Güçlü Bahçe Sitesi, gerek konumu, gerek yapım kalitesi ve özellikleriyle diğerlerine göre farkındalık yaratmıştır. Çalışmak aşktır ve ben işimin aşığıyım" demişti.