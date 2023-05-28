Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanma işlemi başladı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 08:56

Güncelleme: 28.05.2023 - 08:56

Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı.

Birçok okulda olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu’na kurulan konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından yurttaşlar saat 08.00 itibari ile oylarını kullandı.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de yurttaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.

İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.