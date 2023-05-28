2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'yi sarsan depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta yurttaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 08:56
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanma işlemi başladı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı.

Birçok okulda olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu’na kurulan konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından yurttaşlar saat 08.00 itibari ile oylarını kullandı.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de yurttaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.

İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başında gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.


afetzede afet kahramanmaraş

İlgili Haberler

Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 27 Mayıs 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Hırvatistan’da Türkiye’deki depremzedeler için konser

Hırvatistan’da Türkiye’deki depremzedeler için konser
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Depremin ekonomiye maliyeti 500-600 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Depremin ekonomiye maliyeti 500-600 milyar lira

En Çok Okunan Haberler