Hırvatistan’da Türkiye’deki depremzedeler için konser

Yayınlanma: 27.05.2023 - 18:23

Güncelleme: 27.05.2023 - 18:23

Zagreb Filarmoni Orkestrası ve Türk piyanist Hakan Ali Toker’in sahne aldığı konser, Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) ve Hırvatistan Gençlik Müzikalince, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği, Hırvatistan Kültür ve Medya Bakanlığı ile Zagreb Belediyesi’nin himayesinde, Türk Havayollarının sponsorluğunda düzenlendi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh burada yaptığı açıklamada, satılan konser biletlerinden elde edilen gelirin, Türkiye’deki depremzedeler için kullanılacağını ifade etti.

Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği 2. Katibi Ertan Yılmaz ise düzenlenen konser için teşekkür ederek, Hırvatistan devleti ve halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’ye yardım elini uzattığını anımsattı.

Yılmaz, konserde çalınacak her notanın, Hırvatistan’ın umut, direniş ve özverili yardım mesajıyla yankılanacağını kaydetti.

Etkinliğe 1300 kişinin katıldığı belirtildi.