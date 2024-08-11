Depremzede aileler, ‘Depremle beraber adalet de öldü’ diye isyan etti

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:09

Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlar, bir depremi de yargılama aşamasında yaşıyor. Hatay’da Defne’nin Esentepe Mahallesi’nde bulunan Göçemen 2 Apartmanı depremde saniyeler içerisinde yıkıldı. Altı kişi burada yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sanıklar, 3 Temmuz’da görülen üçüncü duruşmada serbest bırakıldı. Kamu personellerinin yargılanması talebi ise Antakya Kaymakamlığı tarafından “Devlet görevlileri, yönetmeliklere uygun iş yapmıştır, sorgulamalarına lüzum görülmemiştir” denilerek reddedildi.

Cumhuriyet’e konuşan ve binada eşiyle kızını kaybeden Lale Mukaddes Saraç, sürece tepki gösterdi.

‘TUTUKLU YARGILANSIN’

“Bina henüz iki yıllıktı. Binanın sahibi ‘Size 8 şiddetine dayanacak ev yaptım’ demişti” diyen Saraç, “Ancak depremde pasta katları gibi üst üste çöktü. Yabancı kurtarma ekipleri, ‘Kızınızı çıkaramayacağız, doğaya bırakacağız’ dedi. ‘Ben sağlıkçıyım, dayanırım’ diyerek ikna ettim. Kızımın başı ezilmişti. Dayandım. Eşimi 6. gün, kızımı 7. gün enkazdan çıkarabildim” ifadelerini kullandı. Yıkılan binanın etrafındaki birçok binanın depremde ayakta kaldığına dikkat çeken Saraç, sözlerini şöyle tamamladı: “Sorumlular bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu halde tutuksuz yargılanıyor. İnsan hayatı sudan ucuz demek ki. Depremle beraber adalet de öldü. Bize bunları yaşatanlar aynısını yaşamadan ölmesinler. Sorumlu-ların tutuklu yargılan-masını istiyoruz.”