'Derdiniz benimle' diyerek seslendi... İmamoğlu'ndan 'İBB davası' çıkışı: 'Erdoğan'ın yazıp yönettiği, Akın Gürlek’in yapımcılığını yaptığı film, nihayete erdi!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan, İBB davasına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

Mesajını "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından duyuran İmamoğlu, "Erdoğan’ın yazıp yönettiği, Akın Gürlek’in yapımcılığını yaptığı film, nihayete erdi" dedi.

"360 DERECE SİYASİ BİR DAVA OLDUĞU, İNKAR EDİLEMEZ ŞEKİLDE ORTADA"

"Film çevirenler, final sahnesi ile ortada hiç bir gizem bırakmadı" diyen İmamoğlu, "İBB davasının 1,5 yıl öncesinden tasarlandığı şekliyle 360 derece siyasi bir dava olduğu, inkar edilemez şekilde ortadadır" açıklamasını yaptı.

"GEREĞİ ARTIK YAPILMALI"

"Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemizin engellenmesi için çevrilen film sona erdiğine göre, yapımcısı da öngördüğü koltuğa oturduğuna göre, gereği de artık yapılmalıdır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Gereği şudur:

Çevirdiğiniz filme gerçeklik katmak için oyuncu, yardımcı oyuncu gibi kullandığınız arkadaşlarımı serbest bırakın. Film bittiğine göre arkadaşlarım evlerine, ailelerine kavuşsun.

Derdiniz benimle, bu apaçık ortada. Ben mücadeleme devam ediyorum. Zorla rol verdiğiniz masumları bırakın da günah sayacınız biraz yavaşlasın."