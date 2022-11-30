Derste Alevileri hedef alan öğretmen hakkında suç duyurususu

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:09

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde Hürriyet Anadolu Lisesi’nde görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni M.C. hakkında, Aleviliğe ve Alevilere karşı nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Okulda 10. sınıf öğrencisi olan K.G.’nin babası S.G. ve babaannesi Y.G., Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun’u ziyaret ederek, K.G.’nin okulda yaşadıklarını anlattı.

Bunun üzerine Bursa Barosu adına Av. Kemal Özgür Yetkin’in yazdığı dilekçede, öğretmenin, “Ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değildir” dediği ve “Alevilerin Hz. Ali’yi Hz. Muhammed’in yerine koydukları, çoğu Alevinin ahlaki açıdan bozuklukları bulunduğu, bir erkek ile kız öğrencinin ders dışında konuşmasının da zina olduğu” gibi sözler kullandığı belirtildi.

Bursa'daki Alevi örgütleri, Bursa Valisi ile görüşerek öğretmenin görevden alınmasını istedi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de öğretmen hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

"BU İNSANLIK SUÇU"

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin, konuya ilişkin “Bu insanlık suçudur. Söylemin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluşmuştur. Ayrıca bu durum laikliğe de aykırıdır. Nefret söyleminde bulunan bir eğitimcinin eğitim faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez. Başka bir okula tayin edilmesini de kabul etmiyoruz. Çünkü gittiği yerde de bu zararlı düşüncelerini yaymasına neden olacaktır. Soruşturmanın selameti açısından derhal açığa alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu zihinde bu nefret söylemine devam ediyorsa eğitimcilik yapmaması gerekir. Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak nefret söylemlerinin cezasız kalmaması için mücadele edeceğiz” dedi.