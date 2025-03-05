Dervişoğlu, İYİ Parti grup toplantısında konuşuyor

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:53

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:56

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ''Sen Recep Tayyip Erdoğan yedi düvel ile barıştın ama Türk milleti ile barışamadın. Barış ve kardeşlik öyle mi?'' dedi.

Müsavat Dervişoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ''Ben İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olarak Kadınların ve herkesin huzurunda söz veriyorum. İyilerin İktidarında, 6284 Sayılı Kanun en etkin bir biçimde uygulanacaktır. Devlet, kadına şiddeti önleme konusundaki uluslararası taahhüdünü yeniden üstlenilecektir'' dedi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Her yıl asgari ücret komisyonu adı altında bir oyun oynanmaktadır. İstisna olan asgari ücret standart haline gelmiştir. Sesini çıkarabilen hiçbir sivil toplum kuruluşu kalmamıştır. Konuşan değil susan Türkiye böyle yaratılmıştır.

Saray iktidarını sona erdirmenin en kolay yolu konuşan ve üreten Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmaktır. Korkmayacağız, teslim olmayacağız, milletçe konuşacağız hep birlikte başaracağız.

Kenan Evren şimdi kalksa mezarından, yetiştirdiği bu en büyük eseriyle gurur duyardı. Recep Tayyip Erdoğan. Tam onun arzu ettiği gibi bir dikta rejimi kurdu. Üstelik bunu apoletle de değil, kravatla gerçekleştirdi.

''BİR TARAFTA ŞİDDETLİ CİNAYETLER, BİR TARAFTA EKONOMİK ŞİDDET''

Bir tarafta şiddetli cinayetler, bir tarafta ekonomik şiddet.

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıktıklarından beri kadınlar daha çok katledildi. Yaşarken de hayattan kopartıldılar.

İktidar kadınlara doğurun talimatı verirken ‘Yaşayın’ demeyi aklından bile geçirmemektedir. 2025 sözde ‘aile yılı’ ilan edilirken kadınlar umurlarında bile değildir.

''TERÖRİSTLE BİLE BARIŞTIN AMA...''

Teröristle bile barıştın ama fitreye muhtaç ettiğin emeklilerimizle barışamadın.Trump ile, Netanyahu ile barıştın ama Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ile bir türlü barışamadın. Sen Recep Tayyip Erdoğan yedi düvel ile barıştın ama Türk milleti ile barışamadın. Barış ve kardeşlik öyle mi?''

GRUP TOPLANTISI 'EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' İLE BAŞLADI

Dervişoğlu'nun grup toplantısına girişinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' şarkısının çalması dikkat çekti.