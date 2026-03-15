Dervişoğlu'ndan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'süreç' yanıtı: 'Bu işin altında kendisi kalacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ramazan ayı kapsamında düzenlediği Güneydoğu Anadolu iftar programları çerçevesinde partisinin Şırnak İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dervişoğlu, bölgedeki temaslarını sürdüreceklerini belirterek Türkiye’de siyaset yapmanın giderek zorlaştığını söyledi.

Dervişoğlu, “Türkiye’nin her yerinde siyaset yapmak zorlaştı. Çünkü sistem siyaset yapmayı zorlaştırıyor. Bu bölgede de siyaset iktidarla bir takım unsurların arasında sıkıştırılmış durumda. Biz o sıkışmışlığı aşmak gibi tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız” dedi.

Bölgede yaşayan yurttaşların sorunlarına değinen Dervişoğlu, Şırnak ve çevresinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek “Bu bölge cennet vatanımızın cennet köşelerinden biridir. Doğal zenginlikleri var, genç bir nüfusa sahip. Buralarda yapılacak onca şey dururken insanları açlığa ve sefalete mahkûm etmek ancak iktidarın yanlış politikalarının sonucudur” diye konuştu.

'ŞIRNAK’IN MİLLETVEKİLİYİZ'

Şırnak’ta İYİ Parti milletvekili bulunmamasına da değinen Dervişoğlu, bölge halkına seslenerek şunları söyledi:

“Kimse ‘bizim milletvekilimiz yok’ demesin. Ben İzmir milletvekiliyim, arkadaşlarımız Ankara’dan, İstanbul’dan, Denizli’den, Afyonkarahisar’dan milletvekilleri. Ama hepsi aynı zamanda Şırnak’ın da milletvekilidir. Bu bölgenin bütün sorunlarını TBMM'de sizin adınıza dile getireceğiz.”

Vatandaşlık tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, Türkiye’de eşit yurttaşlık ilkesinin iktidarın uygulamalarıyla zedelendiğini belirtti.

"Bugün vatandaşlık tartışılıyor" diyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tartışmaları yadırgamıyorum. Çünkü iktidar grubuna dahil olmayan, Cumhur İttifakı’nın parçası olmayan vatandaşlara Türkiye’nin her yerinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor. Oysa bu topraklarda yaşayan herkes eşit vatandaşlık hakkına sahiptir."

'TARİHE HESAP VERECEK'

Dervişoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un süreçle ilgili “Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır ve Allah korusun başarısız olduğumuz zaman PKK’nın terör eylemlerine başladığı günlere döneriz” sözlerine sert tepki gösteren Dervişoğlu, “O mesaj bize değil, sivil siyasetten bahsediyor ve zannediyorum o cümleyi kurarken Tayyip Erdoğan’a hitap ediyor. Ama ben buradan söylüyorum: Bu işin altında Numan Kurtulmuş’un kendisi kalacak. Hükümetin enkazıyla birlikte kalacak” dedi.

Kurtulmuş’un İYİ Parti ile diyalog kurulduğu yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Dervişoğlu, komisyon raporunda partilerinin adının bile geçmediğini söyledi.

“Numan Kurtulmuş komisyon raporunu redakte edenlerden biri. O raporda İYİ Parti’nin adı bile geçmiyor. Komisyon çalışmalarına katılmayacağını daha önce açıklamış bir parti olarak bizden söz etmiyorlar bile. Sonra basın mensuplarının karşısına geçip centilmenlik gösterisi yapmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

Dervişoğlu, “Kimse sivil siyaset üzerinden tehdit dili kullanmaya kalkmasın. Bunun altında kendisi kalacak ve tarihe karşı hesap verecek. İhanetin zaman aşımı yoktur” ifadelerini kullandı.

'ASIL OLAN TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ'

Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, “Bizim için asıl olan Türkiye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğüdür. Bu coğrafyanın geleceği emperyalist ajandalarla değil bu topraklarda yaşayan insanların iradesiyle şekillenmelidir” dedi.