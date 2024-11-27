Dervişoğlu Öcalan'ı sordu 'Erdoğan, sen nasıl bakıyorsun?'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:00

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:45

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Dervişoğlu, "Erdoğan, meseleye sen nasıl bakıyorsun? DEM başkanları Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmuş. Bakanlık, 6 aylık görüş yasağı getirmişti. Bu yasak olmasına rağmen gündeme getirilen görüş talebine bizim bakışımız belli de merak ettiğimiz Erdoğan'ın nasıl baktığıdır" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇIKIŞI

Dervişoğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

7 Aralık’ta Emekli Kurultay’ı düzenleyeceğiz, emekliliklerin sıkıntılarını ele alacağız. Genel olarak şiddeti ülkemiz için en hayati konuların başında görüyoruz. Son 10 yılda 200 bin çocuğumuz cinsel istismara uğradı. Son 10 yılda bilinen 5 bine yakın kadın cinayeti işlenmiştir, vahşetin boyutu bu rakamlardan daha yüksek, etkisi ise daha derindir. Pazartesi günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günüydü. Valiliğin yolları kapamaları da bunun tezahürüdür. He sıkıştıklarında dinden, imandan dem vuruyorlar. Bahsedilen iman sizin bahsettiğiniz iman mıdır bilemiyorum.

Haksızdırlar, suçludurlar ve tam da bunun korkusunda içindeler. Korkmayacağız, direnmekten asla geri durmayacağız. Türk kadınının yanında, mücadelesinde omuz omuza, meydanlarda yumruklarımız havada durmaya devam edeceğiz. Onları o makamlara getiren seçmenler iş kuyruğunda, halk ekmek büfesi önünde beklemekte. Çözüm belli. Bu hakikat duvarını yıkmanın yolu, yalan duvarlarını yıkmaktan geçmekte. Aziz milletim, şiddet, istismar ve suç sarmalının kadınlara yönelmesi bunun sonucu.

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

Bu çetenin eli kanlı bebek katili ifadesinde hastanelerde hasta kavgası var dedi. Hastane müşteri ilişkisi kurulmuş. Bebekler bu ilişkiye kurban edilmiş. Bu buz dağının görünen yüzü. Sağlık Bakanı ve İl sağlık müdürü olan zat 'neden istifa edecekmişim ki' diyor. Sizin göreviniz Türk milletine karlı görevi yerine getirmek değil ki? Saray’ın çıkarlarınıza hizmet etmekle görevlisiniz siz sayın Sağlık Bakanı, bebeklerin can pazarlığına gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır kalmıştır.

Sözde devleti yönetme iddiasında olanlar işleyenleri de bozuyor. Cumhurbaşkanı ve artık sekreterlerden başka bir şey olmayan bakanları, başka işler yapmadıkları için belediyeler iş yapmakta.

Bu kreşlerden kim yararlanıyor. Gece gündüz çalışan anneler yararlanıyor. Kimin hizmet almasını engelliyorsunuz?

"YOKSULLUĞU DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Yoksulluğu bitirmek değil derinleştirmek istiyorlar. Bunlar bizi yıkmanın araçlarıdır. Bu araçlar mutlaka yıkılmalıdır. Yoksulluğun yerine zenginliği koyarak sağlığı sektör olarak değil sistem haline çeviriyorlar.

Sanıyorlar ki bu düzene böyle gidecek, bu düzene alışacak ve susacağız sanıyorlar. Yanılanlarla yanılmayacağız. Cesaretimiz de yıkılmayacak. Herkes emin olmak mecburiyetinde.

Yasalardan bir defa kaçabilen kendini yasaların üzerine koyabilmektedir. Toplumsal kurallar çökmekte.

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik mekanizmaları hakkaniyet sağlamak yerine, servet ve gelir adaletsizliğine katkıda bulunmaktadır.

"DEPREM BÖLGESİNDE İNSANLAR HALA EVSİZ"

Deprem bölgesinde insanlar hala evsiz, hala konteynerlerde hala çaresizler. O derde derman olmak bizim görevimizdir. Aralık ayı içinde başta Hatay olmak üzere, deprem bölgesine gidecek yapılanları ve yapılmayanları yerinde görecek sonuçlarını paylaşacağım.

Erdoğan, Brezilya’yı ziyarete bulundu. Vatandaşımız kırmızı et yiyemediğini anladı. Uruguay’dan büyük baş ithalatına onay verdi. Çiftçisine destek vermeyip ot imalat eden bir Türkiye, bunların yerli ve milli dediği Türkiye. Kendi çiftçimizi zora sokmak nasıl bir tarım politikasının ürünü anlayamıyorum.

"GENCECİK FİDANLARIN GELECEĞİNİ KARARTMAYIN"

Türk silahlı kuvvetlerinin itibarını bozmakla itham ediliyorlar. Gerekçe disiplini bozmakmış. Ne zaman bozmuşlar o düzeni? Milli Savunma Bakanlığı’nın itibarını sarmışlar.

Gencecik teğmenler üzerinden toplumsal infial yaratacak çatışmaya girmenin ne anlamı var? Gencecik fidanların geleceğini karartmayın. O teğmenler, ihraç edilecek değil sahiplenecek gençlerimizdir.

ERDOĞAN'A SORDU

Normalleşmeyi kötü emsalleri alarak okuyan muhalefet sarayın izah memurluğuna soyunmaktadır. Saray, bir muhabberat devleti kurmak istemektedir. Erdoğan, meseleye sen nasıl bakıyorsun? DEM başkanları Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmuş. Bakanlık, 6 aylık görüş yasağı getirmişti. Bu yasak olmasına rağmen gündeme getirilen görüş talebine bizim bakışımız belli de merak ettiğimiz Erdoğan'ın nasıl baktığıdır. Öcalan ile görüşmelerine Sayın Cumhurbaşkanı hangi pencereden bakıyor öğrenmek istiyoruz. Bahçeli, sözünün sonuna kadar arkasındaymış. Sayın Erdoğan da Bahçeli'nin sözlerinin sonuna kadar arkasında mı bunu milletimiz merak etmektedir.