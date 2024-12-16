Dervişoğlu’dan Bahçeli'ye sert sözler: ‘Eğer devlet senin aklına muhtaç olduysa aklını yitirmiştir’

Yayınlanma: 16.12.2024 - 00:33

Güncelleme: 16.12.2024 - 00:33

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çorum’da düzenlenen ‘İyilerin Çorum Buluşması’ programına katıldı.

Dervişoğlu’na genel başkan yardımcıları, genel başkan danışmanları, milletvekilleri ve çevre il, ilçe başkanları eşlik etti.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Dün bizimle beraberdi bugün değil vay efendim hain diyenler var. Milliyetçi Hareket Partisi’nde de durum böyle. Onda da benzer birtakım şeyler yaşanıyor ya dün dediklerinizin hilafına işler yapınca Milliyetçi Hareket Partililer nasıl sizin olduğunuz yerde bulunsun? Sen Abdullah Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kürsüye davet edersen; bu millet sana nasıl inanıp güvensin! Sorunca diyorlar ‘devlet aklı’. Eğer devlet senin aklına muhtaç olduysa aklını yitirmiştir zaten.

“BUNLAR BAŞKALARININ EMRETTİKLERİNİ SÖYLEMİŞLER”

Türkiye'nin geleceğine dair bugün sıkıntı olarak gördüğümüz ne varsa arkasında bu beylerin imzası vardır. Dünden bugüne olup bitenlere baktığımızda özneleri değiştirdikleri için sorumluluklarının tespit etmekte zorlanırsınız. Bir laf söyler ya tevile muhtaçtır ya tevsire muhtaçtır ya da savunmaya muhtaçtır bu beyler. Ama Allah'a bin şükür bizim söylediğimiz hiçbir şeyi tevile de ihtiyacı yok tefsire de ihtiyacı yok savunmaya da ihtiyacı yok. Bunlar millet derken biz Türk milleti demişiz. Bunlar vatan derken biz Türk vatanı demişiz. Bunlar bayrak derken biz Türk bayrağı demişiz. Bizim bunlardan farkımız yok. Bizim bu milletten farkımız yok. Biz milletin dediğini söylemişiz. Bunlar başkalarının emrettiklerini söylemişler aramızdaki tek fark odur.

“TÜRKİYE DÜŞMANLARI TOPLANTILAR YAPIYOR ORTADOĞU’DA”

Ortadoğu'da önemli bir problem var. Olup bitenlere baktığımızda dünyada bir büyük problem var, hakikaten büyük bir problem var ama bu problem sanki yani çok basit bir problemmiş gibi ufak tefek ifadelerle böyle ucuzlatıyor. Türkiye'nin toprakları üzerinde gözü olanlar, sanki Türkiye coğrafyasını büyütüyormuş gibi bir hissiyat oluşturmak suretiyle bir algı yaratmak suretiyle dış politikadaki meseleleri iç siyasi meselelerin malzemesine dönüştürmek istiyorlar. Halep'e giriyor Halep Kalesi’ne bir küçük Türk bayrağı asıyorlar sosyal medyaya bakıyorsanız; 81 vilayetimiz var ya Halep 82 diyor. Öbürü diyor ki 83 burası, 84 burası, 85 burası diye ekliyorlar. Yahu sen Halep’i 82 öbürünü 83 derken Amerika Birleşik Devletleri İsrail ile anlaşmış batı emperyalizminin büyük Ortadoğu projesini yaşama geçirmek için çalışmalar sürdürüyor. Sen Halep’te Türk bayrağı var diye sevinirken Türkiye’ye düşmanları 81’i 80’e, 79’a, 78’e, 77’ye indirmek için toplantılar yapıyorlar Ortadoğu'da.

“BU İKTİDARIN BİR NAMAZLIK VAKTİ KALMIŞTIR”

Karşımızdaki zorluklar öylesine büyük ki bu zorlukların üstesinden gelmek çok zor deyip kaçmayacağız. Her türlü zorluğun üzerine gideceğiz. Mücadele niyetimizi yükselteceğiz. Ve problem çıkarmak yerine problemi çözmeye odaklanacağız. Çünkü bunlar yarattığı problemleri çözerken vatandaştan takdir ve tebrik bekleyen bir siyasi kimliği ve kişiliği temsil ediyor. Önce memleketi berbat ediyorlar. Ondan sonra da berbat ettiği şeyleri düzeltirken ‘bakın biz ne güzel işler yapıyoruz’ diye vatandaşı aldatmaya ve kandırmaya çalışıyor. Buna da izin vermeyeceğiz. Bu iktidarın bir namazlık vakti kalmıştır. Bütün bu büyük sorumlulukları üstlenmemiz adına laf söylemek yetmiyor. Sorumluluklarımızın da icatlarını yerine getirilmesi lazım Bu söylediklerim ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak gerçekleşebilecek işlerdir.”