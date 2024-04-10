Dervişoğlu’na destek iddiası: Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Genel başkan Meral Akşener’in aday olmayacağı kongrede aday olacak dört isim belli oldu. Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, grup başkanı Koray Aydın, göç politikaları başkanı Tolga Akalın ve kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz adaylığını açıkladı. Partideki görevinden istifa eden Bilge Yılmaz, aday olmadığını açıklarken; parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun da karar aşamasında olduğu öğrenildi. Ancak parti kulislerinde Akşener’in yeni dönemde de partide etkin bir isim olacağı konuşuluyor. Kongrede ise Akşener’in Dervişoğlu’nu destekleyeceği iddia ediliyor. Dervişoğlu’nun adaylık metnini ise Akşener’in özel kalemi Esma Bekar’ın yazdığı öne sürülüyor.



"SENSİZ OLMAZ"

Parti kurmaylarından Akşener’e yönelik “Sensiz olmaz” çağrıları da yapılıyor. Muğla milletvekili Metin Ergun, sosyal medyadan “Varsa bir başarısızlık size değil, bize aittir. Pusucular kazanmamalı” derken Manisa milletvekili Şenol Sunat da Akşener’le birlikte yer aldığı fotoğrafı “Sensiz olmaz” notuyla paylaştı. Hukuk ve seçim işleri başkan Hakan Şeref Olgun Akşener’e destek verdi.



Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları, buna benzer paylaşımların artacağının altını çizdi. Bu gelişmelerin gölgesinde kongrenin Aydın ve Dervişoğlu arasında kıran kırana bir mücadele içinde geçeceği öngörülüyor.

"HAYIR DUASINI ALDIM"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Akşener ile istişarede bulunup bulunmadığına ilişkin “Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum ve üzülüyorum” dedi. Fazla adayla kongreye gidilmesine ilişkin Dervişoğlu, “Bir bölünmeye vesile olmaz. Böyle bir vahşi rekabet alanı oluşmayacağına da inanıyorum” diye konuştu.

Seçimden sonra partideki görevinden istifa eden Buğra Kavuncu da “Süreci değerlendirip bir yol haritası belirleyeceğiz. Ülkemizin partimizin varlığına ihtiyacı var. Bu şuurla hareket edeceğiz. Partimin bu süreci atlatması için mücadeleye devam edeceğim” dedi.

