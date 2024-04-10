Dervişoğlu’na destek iddiası: Akşener’in aday olmayacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi
İYİ Parti’nin 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulunun tarihi yaklaşırken, parti kulisleri hareketleniyor.
Genel başkan Meral
Akşener’in aday olmayacağı
kongrede aday olacak
dört isim belli oldu. Grup
Başkanvekili Müsavat
Dervişoğlu, grup başkanı
Koray Aydın, göç politikaları
başkanı Tolga Akalın ve
kurucular kurulu üyesi
Günay Kodaz adaylığını
açıkladı. Partideki
görevinden istifa eden Bilge
Yılmaz, aday olmadığını
açıklarken; parti sözcüsü
Kürşad Zorlu’nun da karar
aşamasında olduğu öğrenildi.
Ancak parti kulislerinde
Akşener’in yeni dönemde de
partide etkin bir isim olacağı
konuşuluyor. Kongrede ise
Akşener’in Dervişoğlu’nu
destekleyeceği iddia ediliyor.
Dervişoğlu’nun adaylık
metnini ise Akşener’in
özel kalemi Esma Bekar’ın
yazdığı öne sürülüyor.
"SENSİZ OLMAZ"
Parti kurmaylarından
Akşener’e yönelik “Sensiz
olmaz” çağrıları da yapılıyor.
Muğla milletvekili Metin
Ergun, sosyal medyadan
“Varsa bir başarısızlık size
değil, bize aittir. Pusucular
kazanmamalı” derken
Manisa milletvekili Şenol
Sunat da Akşener’le birlikte
yer aldığı fotoğrafı “Sensiz
olmaz” notuyla paylaştı.
Hukuk ve seçim işleri
başkan Hakan Şeref Olgun
Akşener’e destek verdi.
Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları, buna benzer paylaşımların artacağının altını çizdi. Bu gelişmelerin gölgesinde kongrenin Aydın ve Dervişoğlu arasında kıran kırana bir mücadele içinde geçeceği öngörülüyor.
"HAYIR DUASINI ALDIM"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Akşener ile istişarede bulunup bulunmadığına ilişkin “Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum ve üzülüyorum” dedi. Fazla adayla kongreye gidilmesine ilişkin Dervişoğlu, “Bir bölünmeye vesile olmaz. Böyle bir vahşi rekabet alanı oluşmayacağına da inanıyorum” diye konuştu.
Seçimden sonra partideki
görevinden istifa eden
Buğra Kavuncu da “Süreci
değerlendirip bir yol haritası
belirleyeceğiz. Ülkemizin
partimizin varlığına ihtiyacı
var. Bu şuurla hareket
edeceğiz. Partimin bu süreci
atlatması için mücadeleye
devam edeceğim” dedi.
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