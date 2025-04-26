Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: ‘Felaketlerin faili’

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:59

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile birlikte verdiği görüntü sonrası gelen eleştirilere Trabzon’da yanıt verdi. Partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşan Dervişoğlu, kendisine yöneltilen tepkilere sert ifadelerle karşılık verdi.

23 Nisan Resepsiyonu’nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile yaşadığı diyalog sonrası yapılan eleştirileri değerlendiren Dervişoğlu, "Neymiş, DEM'lilere gülmüşüm. Güldüm, yine gülüyorum. TBMM'nin açıldığı günlerde yapılan hiçbir resepsiyonda o dönemin HDP'lilerinin, bugünkü DEM'lilerin bulunduğuna şahit olmadım. Demek ki İmralı üzerindeki pazarlıklar bu boyuta geldi. TBMM’nin manevi varlığını kabul etmeyen, Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımayan, İstiklal Marşı’nı okumayanlar Atatürk'ün kurduğu Meclis'in kuruluş resepsiyonuna katılmış. Buna gülmeyeceğim de neye güleceğim?" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE SERT SÖZLER

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de sert sözlerle eleştiren Dervişoğlu, “Sen kime milliyetçilik öğretiyorsun? Öcalan canisi Meclis'e gelsin diyen ben miyim? İmralı’da ev tahsis etmeye çalışan ben miyim? Terörist başından barış güvercini icat etmeye kalkan ben miyim? Öcalan için ‘Cesetlerimizi çiğnemeden bu Meclis'e giremez’ diyen benim. Teröristan kurmaya çalışanlara geçit vermeyeceğimizi söyleyen de biziz. Siz kime milliyetçilik dersi veriyorsunuz?” dedi.

Bahçeli’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, “PKK kongresi toplansın, Türkiye tanısın diyenler Allah’tan korksun, kuldan utansın. Şehidi biz veriyoruz, kararı siz mi vereceksiniz sanıyorsunuz? Sonuna kadar direneceğiz. Trollerini harekete geçirenlere sesleniyorum; Müsavat Dervişoğlu hesap vermez ama zamanı geldiğinde nasıl hesap sorulacağını herkes görecek” diye konuştu.

Dervişoğlu, Bahçeli'yi işaret ederek, “Türkiye’nin başına hangi felaket geldiyse ya failidir ya da o fiili işlemek isteyenin borazanıdır” ifadelerini kullandı. Sözlerini, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin duaları bizlere yeter" diyerek tamamladı.