İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Kapımıza dayanmasını bekleyemeyiz

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:46

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:20

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Zirai donla ilgili ortak önerge verdiler bu önergeye iktidar partisi de destek verdi. Partimiz bu önergeye iklim kanunu teklifinin geri çekilmesi karşılığında önergeye destek vermiştir.

Bugün Erdoğan ve Saray kadılarıyla başlattıkları soruşturmalarla işgal yöneticileri ve manda valileri gibi yönetiliyorsak sebebi Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Krizle yöneten bu iktidar varlığını buna borçludur.

''KAPIMIZA DAYANMASINI BEKLEYEMEYİZ''

Bugün adaletsizlik, kimlik ayırt etmiyor. Ekrem İmamoğlu da tutuklu, Ümit Özdağ da tutuklu. Can Atalay da tutuklu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala da. Hak aramaktan daha çok, haksızlığa karşı çıktıkları için yollara düşen gencecik evlatlarımız da tutuklu. Adaletsizliğe karşı çıkmak için kapımıza dayanmasını bekleyemeyiz.

''YOKSULLUK ESARET AYIRT ETMİYOR''

Hakkın ve hukukun her zaman savunucusu olmak mecburiyetindeyiz. Edirne hastanelerinde de kuyruk var Siirt'in hastanelerinde de. Yoksulluk kimlik ayırt etmiyor. Türk de yoksuldur Kürt de yoksuldur.

İstanbulda da kayyum var Hakkari'de de kayyum var bu esaret kimlik ayırt etmiyor. En büyük kayyum Saray'da oyurmaktadır."