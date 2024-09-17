Dervişoğlu'ndan Cumhur'a HÜDA PAR tepkisi: 'Gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 00:59

Güncelleme: 17.09.2024 - 00:59

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasanın 4. maddesini hedef alan açıklamalarına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert yanıt geldi.

Yapıcıoğlu'nun sözlerine yönelik konuşan Dervişoğlu "Cumhuriyet’le, Türk’le, Türklükle ve Atatürk'le sorunlu terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletim; Cumhuriyet’le, Türk’le, Türklükle ve Atatürk'le sorunlu terör sevici zihniyet, şimdi de Anayasamızın ilk 4 maddesini hedef aldı. İktidarda kalmak uğruna her türlü tavizi verirseniz olacağı budur. Malazgirt'te adamın elini kaldırırsanız o da gelir Ankara'da parmağını gözünüze sokar işte! Milletimizi ahmaklık ile itham etme konusuna gelince asıl ahmaklık; beni, İYİ Parti'yi ve büyük Türk milletini hesaba katmamaktır. “Anayasa değişikliği” diye fısıldayıp “yeni Anayasa” diye yükselen, taşeronları eliyle de milletin tepki ve sabır sınırlarını ölçen kendini bilmezleri bu vesileyle ikaz ediyorum. İhtiyaç duyduğumuz yeni bir anayasa değil, yeni bir iktidardır. Ve o iktidarın parolası; tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı ve tek bayrak değil Türk bayrağı olacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene!"

Aziz Türk Milleti’ne parmak sallayan, onu ahmaklıkla suçlayan kendini bilmezlerle; iktidarda kalmak uğruna onlara bu tavizi ve cüreti verenler beni iyi dinlesin: pic.twitter.com/0ALNfK7gLo — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) September 16, 2024



