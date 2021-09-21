Dervişoğlu'ndan HDP açıklaması: Gayrimeşru ilan ederseniz...

21 Eylül 2021 Salı, 16:09

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu’nun HDP'yle ilgili açıklamalarına yer vermişti.

Yazıya göre Müsavat Dervişoğlu, “HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir” değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, bu çıkışı sonrası yapılan tartışmaların ardından partisinin Karabağlar İlçe Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada kuruldukları günden bu yana Anadolu'nun çeşitli vilayetlerini ve ilçelerini gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi. Bir gazetecinin kendisini arayıp, HDP'nin meşruiyeti üzerinden bir soru yönelttiğini söyleyen Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti hangi yapı meşru, hangi yapı gayrimeşru bunu en iyi bilen yerdir. Bir yapıyı gayrimeşru ilan ederken devleti de gayrimeşru bir yapıya yardım ve yataklık yapmak gibi bir suçla bulaştırmak çok doğru bir davranış değildir. TBMM'de HDP'nin bir başkanvekili var ve TBMM'yi yönetiyor. Bütün siyasi partilerin temsilcileri de o başkanvekilinin yönettiği TBMM'de günü geldiğinde faaliyetlerini sürdürebiliyor. TBMM'de grubu bulunan bu partinin Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından bir bütçe tanzim ediliyor. HDP'den bahsediyorum. O gayrimeşru ilan edilmiş HDP'den bahsediyorum. Devlet, bizim PKK terör örgütünün yanına konumlandırdığımız bu siyasi partiye ödenek, para veriyor. Bu siyasi parti de faaliyetlerini devletten almış olduğu parayla sürdürüyor. Aynı zamanda bu parti TBMM'de kanun teklifi verebiliyor, araştırma önergesi verebiliyor. Bu parti yine bakanlıklara cevaplandırılmak üzere ya da Cumhurbaşkanlığına yazılı soru önergeleri veriyor. Bakanlıklar bu partinin sormuş olduğu sorulara cevap veriyor. Bu parti Türkiye'de anayasanın ve siyasi partiler için hazırlanmış kanunun çerçevesini belirlediği sınırlarda icra-i faaliyet ediyor. Şimdi siz bu partiye eğer ilişkileri yönüyle 'gayrimeşrudur' diyecekseniz o zaman bu partiyle ilgili açılmış kapatılma davasının sonucunu beklemek mecburiyetindesiniz."

"KAPATILSIN, SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Bir başka siyasi partiyi, kendi kendilerine gayrimeşru ilan etmenin doğru olmayacağını vurgulayan Dervişoğlu, "Gayrimeşru ilan ederseniz devleti gayrimeşru bir yapıya yardım ve yataklık yapmak durumunda bırakırsınız. Bunun Türkiye Cumhuriyeti devletine ve onu yönetenlere yakışmaz. Yanlış bir şey mi söylemişim? HDP gayrimeşruysa devlet ödeneğini kessin, karşısında durmayız. Eğer HDP gayrimeşruysa TBMM'de başkanvekillikleri, idari amirlikleri, grup başkanvekillikleri geri alınsın karşı çıkmayız. Altlarındaki kırmızı plakalar kaldırılsın, terörle bağlantı ve ilişkileri varsa partileri kapatılsın suçlular da cezalandırılsın. Sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, konuşmasının ardından partilerinin yeni üyelerine rozetlerini taktı.