Destek sayaca takıldı: Kültür Bakanlığı cemevlerinde elektrik sayaçlarının ayırılmasını istedi

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, cemevlerinden, elektrik projelerini yenilemelerini, aydınlatmada kullanılan elektriğin sayaçlarını ayırmalarını istedi. Ancak bu da büyük kısmında tek sayaç kullanılan cemevleri için yeni bir külfet demek. Örneğin Mersin Cemevi’nin ayda 3 bin liralık aydınlatma desteği alabilmek için en az 400 bin lira harcayıp sayaçlarını ayırması gerekiyor.

‘ÇÖZÜM BASİT’

Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, “Hükümetin aydınlatma desteğini önemli buluyoruz. Biz Alevilerin talepleri tam olarak karşılanmamıştır ama elbette bu destekten faydalanırız. Burada cemevlerine sayacınızı ayırın, yeni proje yapın demeyi doğru bulmuyoruz. Bu işin çözümü daha basit olabilir. Cemevindeki aydınlatma unsurları belirlenir, günde kaç saat yanıyor, ne kadar yakıyor hesaplanır, ona göre destek verilir” dedi. Kılavuz şu ifadeleri kullandı:

“Biz zaten aylık 30 bin lira elektrik faturası ödüyoruz. Bunun içinde aydınlatma en fazla 3 bin lira. 27 bin lirayı ödeyen 3 bin lirayı da öder. Ama burada önemli olan talebimizle ilgili bir adım atarken cemevlerine zorluk çıkarmamaktır. Basit bir yönetmelik maddesiyle, basit bir hesaplama yöntemi ile sorunu çözmek varken, binayı adeta yık yeniden yap, yeniden proje yap, yeniden yüz binlerce lira masrafa gir demek doğru değil. Bu sorunun çözülmesini bekliyoruz.”