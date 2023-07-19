Erdoğan’ı pas geçti! Destici’den ekonomi yönetimine ‘ÖTV zammı’ tepkisi: Bu hakça bir çözüm değil

Yayınlanma: 19.07.2023 - 22:49

Güncelleme: 19.07.2023 - 23:10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Destici, ÖTV zammını eleştirdi, emekli maaşlarına zammı ise yetersiz buldu.

Gündemde akaryakıta yapılan zamlar olduğunu belirten Destici, "Çiftçilerimiz başta olmak üzere, üreticilerimizden, üretimde kullanılan akaryakıttan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamalıdır" dedi.

Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine, doğal gazda sübvansiyonun geliri yüksek olanlara uygulanmaması ve siyasi partilere verilen milyarlarca liralık Hazine yardımının kaldırılması önerilerini gündeme getiren Destici, "Ekonominin yönetiminde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça bir çözüm değildir. Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak, 70'li yılardan beri Türkiye'de sıkça uygulanmış, ekonominin temel meselelerini çözememiştir" değerlendirmesinde bulundu.

'KADEMELİ BİR ARTIŞ DÜZENLEMESİ YAPILMALIDIR'

Emekli maaşları konusuna da değinen Destici, "Emeklilerimiz, işçiye ve memura yapılan artışın kendilerine yansıtılmamış olmasından dolayı haklı bir serzeniş içerisindeler. En düşük emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Yüzde 25'lik zam, emeklilerimizin kök maaşlarına değil, aldıkları fiili maaşlarına göre verilmeli, ayrıca tüm emeklilerimizi kapsayacak kademeli bir artış düzenlemesi yapılmalıdır" diye konuştu.