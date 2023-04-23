Destici'den Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama: Bölücülük yapıyor, Kürt-Türk, Alevi-Sünni kavgası çıkarmaya çalışıyor

Yayınlanma: 23.04.2023 - 19:10

Güncelleme: 23.04.2023 - 19:10

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuştu. Konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Destici, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da paylaştığı "Alevi" videosuna eleştiride bulundu. Kılıçdaroğlu'nu 'bölücülükle' suçlayan Destici, Kılıçdaroğlu tehlikeli oyun oynuyor, siyasi bölücülük yapıyor. Türk-Kürt, Alevi-Sünni kavgası çıkarmaya çalışıyor" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN AYRIM YAPMADIK'

Destici, "Kürtler kardeşimiz, biz hiçbir zaman Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadık. Bizim düşmanımız PKK, uzantısı HDP, YPG, PYD. Sen açıkça söyle, PKK senin düşmanın mı, dostun mu? Ey Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa çık, 'PKK benim düşmanım, onun uzantısı HDP benim düşmanım, Suriye'deki uzantısı YPG, PYD benim düşmanım’ de. Diyebiliyor musun, diyemiyorsun. Çünkü onlarla işbirliği içerisindesin" iddiasında bulundu.

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenerek, Kılıçdaroğlu'nun HDP yetkilileriyle görüşmesinin içeriğini Kılıçdaroğlu'na sormasını istedi.

Açılışa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Sakarya milletvekili adayları katıldı.