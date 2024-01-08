DEVA İzmir’de ilçe adaylarını açıkladı: Dengeler değişecek!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:13

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:13

DEVA Partisi İzmir’de 9 ilçede çıkaracağı belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklamaya; DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu, DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve aday isimler katıldı.

Partinin İzmir’de açıklanan adayları; Karabağlar Belediye Başkan Adayı Abdullah Kaya, Seferihisar Belediye Başkan Adayı Emin Yüce, Tire Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldırım, Menderes Belediye Başkan Adayı Gülhan Akyol, Kiraz Belediye Başkan Adayı Hülya Hatice Coşkun, Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Metin Avcı, Selçuk Belediye Başkan Adayı Rabia Beyaz, Menemen Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Dal ve Çiğli Belediye Başkan Adayı Yakup Ateş oldu.

ÖSEN: İTTİFAK GENEL SEÇİM İÇİNDİ

İl Başkanı Karaosmanoğlu, 30 ilçede aday çıkaracaklarını belirtirken İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, ittifaka ilişkin “İttifak genel seçim için kurulmuştu. Yerel seçim öncesinde şu anda Millet İttifakı’nda kimsenin öyle bir durumu yok. Herkes kendi yoluna gitmiş durumda. Cumhur İttifakı birlikte seçime gidiyor anca Millet İttifakı’nda şu anda ittifaka uygun bir iklim yok” dedi.

Genel seçimde Millet İttifakı bileşenlerinin İzmir’de aday çıkarmasının da dengeleri değiştireceğinin altını çizen Ösen, “İzmir’deki dengelerin nasıl değişip değişmediğini zaman gösterecek. Bir önceki yerel seçime ittifakla girilmişti. Ama bu seçimde birçok parti aday gösterecek. Bu açıdan bence İzmir’de yerelde dengelerin değişeceğini düşünüyorum. Bunun bir nedeni DEM Partisinin bir kısmı da İYİ Parti’nin aday çıkarmasıdır. Bu nedenle 2019 yılından çok daha farklı bir seçim geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ BİR PARTİNİN DEĞİL İZMİR’İN VEKİLİ OLARAK GÖRÜYORUM”

CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, “Biz kendimizi CHP sırasından değil İzmir’in milletvekili olarak görüyorum. Ben kendimi bir partinin DEVA’nın ya da CHP’nin değil İzmir’in vekili olarak görüyorum. Biz sahada elimizden gelenin en fazlasıyla çalışıyoruz. Yüzde 51 dayatması ve D’Hont sistemi nedeniyle ittifakı dayattı. Bizim başka listeden seçime girmemiz bir stratejik karardı” diye konuştu.