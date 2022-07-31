DEVA lideri Ali Babacan: 'Çağrı yapıyorum: yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” açıklamasını yaptı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dün partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok. pic.twitter.com/ZQ52GvcPup— Ali Babacan (@alibabacan) July 31, 2022
Babacan, reeskont kredilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirten konuşmasını; “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” notuyla paylaştı.
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