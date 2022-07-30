Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortağı olduğu altılı masaya seslenerek "Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız" dedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerdiği deklarasyonun DEVA Partisi'nin 21 başkanlık kurulu üyesinden tümünün ‘ret’ oyu verdiğini söylemesi konusunda, "Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. Mesaj sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten" dedi.
Karar TV canlı yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Babacan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ne ortak deklarasyon götürmesi üzerine partisinin yönetim kurumunun tümünün ret oyu verdiğini açıklaması üzerine konuştu.
Elif Çakır'ın "21'de 21 reddedildi cevabı biraz sert olmamış mı?" sorusuna Babacan şu cevabı verdi:
"Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz. Burada kabul edilmeyen, zamanı, şekli.. Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. 3 günde 6 şehri ziyaret ettiğimiz programda 40 dakikalık İsmail Saymaz ile söyleşi ortamıydı.
Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız"
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