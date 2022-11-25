DEVA lideri Ali Babacan: 'Eğitimcinin sıkıntı çekmesini istemeyiz'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan '5. Devasal Çözümler Çalıştayı'nda yaptığı açıklamayla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Babacan, "Öğretmenlerin ekonomik yönden sıkıntı çekmesine razı gelmeyeceğiz" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Öğretmenlerin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz” açıklaması yaptı.
Babacan dün İstanbul’da “5. Devasal Çözümler Çalıştayı”nın “Kadın ve Eğitim” başlıklı çalışmasının sonuç raporunu açıkladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Babacan, “Öğretmenlerin ekonomik yönden sıkıntı çekmesine razı gelmeyeceğiz. Öğretmenlerin rahat çalışması 85 milyonun faydasına. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin okula aç gittiğine dikkat çeken Babacan, “Mesele çocukların nitelikli eğitime ve sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamaktır” dedi.
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