Son Dakika: Ali Babacan Cumhurbaşkanlığına seslendi: Milleti korkutmayın

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cumhurbaşkanlığı, halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın” dedi.

DEVA lideri Babacan, bugün İstanbul’da meydana gelen bombalı saldırının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internetin yavaşlatılmasına tepki gösterdi.

Babacan’ın konuya ilişkin mesajı şöyle:

Bu tweeti VPN sayesinde paylaşabiliyorum.



Güya halkın paniğe kapılmaması için yayın yasağı getirenler, tüm medyayı baskılayarak herkesi daha çok korkutuyor.@tcbestepe Halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın.