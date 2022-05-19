DEVA Partisi'ne mitingden sonra 'afiş engeli': İl Başkanı çözümü böyle buldu
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, partisinin mitinginin yasaklanmasının ardından afiş asılmasına da izin verilmediğini belirtti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te 21 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitinge yasak getirildiğini açıklamıştı. Kamuoyunda miting yasağının yankıları sürerken DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Sekmen sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Sekmen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Miting alanından sonra afiş asmamıza da izin vermediler. Meydanlar, kavşaklar, köprüler, üst geçitler sizin olabilir. Derdimizi anlatmak için, kendimize ve milletimize olan inanç ile hareket eden bir beden yeter" diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan Sekmen'in paylaşımındaki fotoğrafta, DEVA Partisi'nin İl Başkanı Ertuğrul Kaya'nın asılması için izin verilmeyen afişleri üzerinde taşıyarak yurttaşlara çağrı yaptığı görüldü.
Miting alanından sonra afiş asmamıza da izin vermediler.— Mehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) May 19, 2022
Meydanlar, kavşaklar, köprüler, üst geçitler sizin olabilir.
Derdimizi anlatmak için, kendimize ve milletimize olan inanç ile hareket eden bir beden yeter.
Foto: Gaziantep il başkanımız @avertugrulkaya #devaengellenemez pic.twitter.com/h21xLPP8r7
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