DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkışı: 'Masayı sağlam tutalım'

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masada ortak aday konusundaki “ısrar”larını dile getirerek “Masada kriz yok, uzlaşı” var açıklaması yaptı.

Babacan, önceki gün İstanbul’da gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi ve düzensiz göç olduğunu vurgulayan Babacan, kriz ortamından çıkış için çözümü “güçlendirilmiş parlamenter sistem” olarak gösterdi. Babacan, seçim sonrası değişecek iktidarla ülkenin ilk altı ayda “soluklanacağını”, bir, iki yılda da “önünü görebilecek noktaya geleceğine” işaret etti. Cumhuriyet’in, “6’lı masada dayatma var mı, ortak aday 6’lı masadaki liderlerden çıkabilir mi” sorusunu da yanıtlayan Babacan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"FARKLA KAZANACAĞIZ"

“6’lı masada aşılamayacak sorunlar yaşanmadı. Dayatma olmadı, bilakis mutabakat var, uzlaşı ruhu var. İşbirliği zeminini ilerletmeliyiz. Şöyle diyebilirim ki beklentinin üzerinde de bir uyum gördüm 6’lı masada. Masayı sağlam tutalım. Altı parti ülkeyi ortak yönetme iradesine imza attı. Ortak aday konusunda ısrarlıyız. İlk turda kazanacak hem de farkla kazanacak bir aday için çalışıyoruz. İş birinci turda biter. Bu da partiler arası işbirliği ile olur. En önemli hedefimiz ortak aday. Teorik olarak 6’lı masadaki liderlerden de aday çıkabilir, her öneriye açığız. Şunu söyleyebilirim ki somut ve kurumsal olarak bugüne kadar 6’lı masada isim gündeme gelmedi.”

Ali Babacan, Genel Yayın Yönetmenimiz Arif Kızılyalın’ın sorularını yanıtladı.

DEVA Partisi lideri Babacan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"GİZLİ DEĞİLDİ"

- Liderler zirvesi: Birinci tur görüşmeleri bitti. İkinci tur öncesi liderlerle bir araya geldim. Gizli bir görüşme değildi. İzlenecek yol haritası üzerine görüştük. İkinci turun daha hızlı yapılması gerekiyor. Yol haritasını belirlemeliyiz. Sonuçta hem cumhurbaşkanı değişecek, hem anayasa değişikliği ile parlamenter sisteme geçeceğiz. Görüşmelerde temel politikalar üzerinde anlaşmalar yapılıyor.

- Aday kim olacak: Adayın erken açıklanması, ideolojik ve kimlik üzerinden tartışmalara neden olabilir. İsmin açıklanmaması nedeniyle bir baskı hissetmiyoruz. Adayı bugünden açıklarsak büyük sorunlar yaşayabiliriz. Ortak aday olmayabilir de. Çıkmazsa yolumuz belli. Ortak aday olmazsa da çok şaşırmam.

- DEVA’nın kriterleri: Ortak aday ortak akıl ile hareket eden, aklına geleni yapmayı denemeyecek biri olmalı. İstişare heyeti ile hareket etmeli. Sonuçta cumhurbaşkanının atama ve görevlendirme yetkileri var. Ortak söylem önemli. Temel politikalarda asgari müşterek önemli. Yönetim erki, katılımcı ve yetki paylaşımına önem verilecek. Bunun testini yaptık, 116 başlıktan üçünü, örneğin Merkez Bankası’nın özerkliğini altı parti olarak görüştük ve anlaştık.

- AKP’liler bize geldi: DEVA Partisi kendi logosu altında seçime girecek. Sıfırdan kurulduk, toplu üye kabul etmedik. Bize katılmak isteyen eski AKP’li vekil arkadaşlar oldu. AKP’den yüzde 30, CHP’den yüzde 20, İYİ Parti ve MHP’den de önemli oranda seçmen bize katıldı. DEVA olarak 12 konuda eylem planımız hazır. Bu sayı artacak da. Geniş bir akademisyen kesim, siyasetçiler ve kanaat önderleri destek verdi. Siyaset üstü bir çalışmaydı. ? İSTANBUL

"BAKAN YATIRIM DANIŞMANI GİBİ"

DEVA lideri Babacan, “Şu anki iktidarda hiçbir şey şeffaf değlil. Varlık Fonu’nda sıkıntı var. Maliye Bakanı (Nureddin Nebati), bakan gibi değil de yatırım danışmanı gibi davranıyor” dedi. Babacan, iktidarın dış politikasını ise şu sözlerle değerlendirdi: “Hükümet dış politikayı iç politika malzemesi yapıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü’nde tutarsızlık söz konusu. Şimdi bu girişimin kime ne faydası var? Devlet adamı bunları öngörmeli. Central Park’ta dolaşmaya da gerek yok.”

Babacan parti devleti eleştirisinde de bulunarak “Valilerin bir bölümü ile çalışırız, AKP il başkanı gibi davranmayanlar sonuçta bu devletin valisidir” ifadesini kullandı.

"BİZ, HDP İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜK"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” açıklamasına ilişkin Babacan, “HDP ile biz de iki kez görüştük kurumsal olarak. 6’lı masadaki partilerin milletvekilleri görüşlerini açıklayabilir. Sonuçta partiler büyük bir organizma, biz burada genel başkanların açıklamalarını dikkate alıyoruz” dedi.

"MUTLAK YOKSULLUK VAR"

Ekonomide yaşanan krize ilişkin Babacan, “Ülkede mutlak yoksulluk yine baş gösterdi. Gelir dağılımında sıkıntı var. Devlet, özelleştirmede denetleme görevini yapmıyor, vatandaş mağdur oluyor. İktidar değişince bir iki yılda mutlak yoksulluk biter” değerlendirmesini yaptı.