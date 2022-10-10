DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: İçim acıyor, olanları kabullenemiyorum
Partisinin genel merkezinde Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı'nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugünlere bakınca gerçekten içim acıyor, olanları kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı'nı açıkladı.
Hükümetin bir dış politikasının olmadığını belirten Babacan, Türkiye'nin dış ilişkilerinin uzman, diplomat ve meslek memurlarının bilgisinden yararlanılmayan, "Ben yaptım oldu"cu bir anlayışla yürütüldüğüne dikkat çekti.
İki yıl Dışişleri Bakanı, üç yıl da Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptığını anımsatan Babacan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin en başarılı yıllarında, bir yandan rasyonel politikalarla ekonominizi güçlendirirken bir yandan da Avrupa Birliği yönünde tarihi adımlara imza atan kadronun başındaydım. Bugünlere bakınca gerçekten içim acıyor, olanları kabullenemiyorum. Son yıllarda Türkiye olarak dış politikada ne tarihsel sorunlarda bir çözüme ulaşabildik ne de güncel gelişmeleri lehimize çevirecek adımlar atabildik. Çok yazık. Bütün bunları gördüğümüz için dört başı mamur bir dış politika rotası hazırladık. Şimdiden ilan ediyoruz: Biz dış politikada olur olmaz maceralarla oyalanmayacağız. Bizim istikametimiz Avrupa Birliği standartlarıdır. Üye oluruz, olmayız o ayrı konu. Üye olup olmadığımızdan bağımsız bir şekilde hedefimiz, vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde hukuk, özgürlük ve demokrasi standardını sağlamaktır."
Babacan'ın konuşmasının ardından DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, eylem planına dair detayları paylaştı.
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