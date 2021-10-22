DEVA Partisi Kayapınar ilçe teşkilatında toplu istifa

22 Ekim 2021 Cuma, 16:07

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Diyarbakır Kayapınar ilçe teşkilatında toplu istifa yaşandı. İstifaların il başkanı ve yönetimi ile olan çekişmeden dolayı olduğu iddia edildi.

İstifa dilekçesinde şöyle denildi:

"Büyük bir özveri ve coşkuyla katıldığımız, bize katkı ve paylaşımlarıyla iyi bir yol haritası çıkaran partimizin Kayapınar İlçe Teşkilatı'ndan istifa ettiğimizi beyan ederiz."

İstifa eden kurucu üyelerin isimleri şöyle: Fırat Sertbaş, Nazan İşler, Ezgi Adanı, Muhterem Tunçay, Davut Karadağ, Azad Koyun, Merve Baykale, Veysi Bulut.



