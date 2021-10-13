Yurttaştan Babacan'ın anket sorusuna yanıt: Mecbur Ak Parti’yi söylüyoruz

13 Ekim 2021 Çarşamba, 17:44

Ali Babacan, Haymana’da yurttaşlarla buluştu. Babacan, bir yurttaşın, “Şu anda korku dünyası var. İnsan telefonla dahi konuşamıyor, dinlenmekten çekiniyor” sözleri üzerine “Telefonla arayan anketçi 'Hangi partiye oy vereceksin' deyince insanlar ne söylüyor?” diye sordu.

Yurttaş da “Mecbur Ak Parti’yi söylüyoruz, ‘Bundan iyisi yok’ diyoruz” karşılığını verdi. Babacan ise “Artık korku dönemi bitti. Hep beraber korkmadan yürümeden bu iş olmaz. Anket yapanda sorun yok. Sorun, telefonu üçüncü bir dinleyenin olması” dedi.