Babacan'dan Bahçeli'ye "+18" yanıtı

19 Ekim 2021 Salı, 13:49

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara Kahramankazan İlçe Kongresi'nde konuştu. Babacan konuşmasında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisin hedef alıp "Ortada bir kriz yoktur, olsa bile bundan memnun olamayız" sözlerine yanıt verdi.

Babacan, "Sayın Bahçeli konuşurken 18 yaşından küçükleri ekran başından uzak tutmak lazım. Hakaretlerine cevap vermeyeceğiz" dedi. Babacan devamında, “Sayın Bahçeli, ‘krizlerin ortağı’ diye hitap etmemize çok alınmış. Size ortak olduğunuz krizleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiç kaçış yok." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biliyorsunuz salı ve çarşamba günleri TBMM'de grup toplantıları oluyor. Ve parti genel başkanları grup toplantıları yapıyor. Az evvel krizlerin ortağı Sayın Bahçeli, 'krizlerin ortağı' diye kendisine hitap etmemize çok alınmış olacak ki grup toplantısında bizlere bir cevap vermiş. Üslubu malum. Daha evvel söylemiştim; Sayın bahçeli konuşurken 18 yaşından küçükleri ekranlardan uzak tutmak lazım demiştim.

Hakaretlerine cevap vermeyeceğiz. Ben buradan kendisine sormak istiyorum; ya krizlerin ortağı değil misiniz siz? Bakın, bugüne dek bu milletin hayrına menfaatine ne iş yaptınız? Türkiye'nin ekonomisine, hukukuna hangi katkıda bulundunuz? 'Ben şu konuda başarılı oldum, ben o 99'da kurulan hükümette ortaktım ve o hükümet de şu başarıyı ortaya koydum. Bugünün hükümete ortağım şu başarıyı ortaya koydum' diyeceğiniz ne var? Ben hafızamı çok zorluyorum, herkese de soruyorum inanın bir örnek bulamıyorum. Ve ne diyor bugünkü konuşmasında? Kriz yok diyor. Ya bakın ben altmıştan fazla ilimize gittim. daha geçen hafta Adana'daydım. Herkes diyor ki; 'böyle bir şey görmedik. Çiftimiz diyor ki ben hayatımda böyle bir dönem yaşamadım. Esnafımız bu kadar büyük bir krizle biz daha önce karşı karşıya kalmadık diyor. Sayın Bahçeli kriz yok diyor. Gerçekten ülkeden habersiz, ülkenin gerçeklerinden habersiz. Zaten bu hükümet küçük ortağıyla, büyük ortağıyla gerçekleri artık görmedikleri için gerçekleri artık inkar ettikleri için bu ülkenin sorunlarına çözüm bulamıyorlar. Bizim gibi biraz gezseler dolaşsalar, Ankara'da kapalı kalmasalar, şöyle bir cadde pazar çarşı esnafla dertleşseler belki görecekler ama yerlerinden kalmıyorlar. Artık vatandaşla olan bağları koptu. Ben Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Size ortak olduğunuz krizleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiç kaçış yok, inkar etmesin bunları.

'UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ'



2001 yılında, bu ülkeyi bu milleti fakirleştirdiğiniz krizi biz unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yazar kasalar başbakanlık binasının önüne atıldığında sizin çalışma odanız o binadaydı. Millet açlıktan yoksulluktan bitapken siz o koltukta oturuyordunuz. Başbakan yardımcısıydınız. Üstelik Devlet Planlama Teşkilatı size bağlıydı. Ekonomik planlamanın yapıldığı kurum size bağlıydı. Tek gecede 20'ye yakın banka battığında bu ülkede siz Devlet Planlama Teşkilatı'ndan sorumlu Başbakan Yardımcısıydınız. Milli gelirin 3'te 1'ini kaybettiğimiz dönemde o günkü hükümetin ortağıydınız. O tarihte gecelik faizler 7 bin 500'ü görmüştü. Yıllık enflasyon yüzde 70'leri geçmişti. Siz o enflasyona da yüksek faizlere de ortaktınız. Bugün ise vatandaşlarımızın boğuştuğu ekonomik ve hukuk krizlerinin mimarısınız. kaçış yok, kaçamazsınız. Cumhur İttifakı'nız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile cumhuru batırdı ya. Vatandaş ne halde görmüyor musunuz? Haberiniz yok mu? Hukukta, ekonomide, eğitimde dipteyiz. Nerede zirvedeyiz biliyor musunuz? Sayenizde işsizlikte, adaletsizlikte, faizlerde zirvedeyiz. Bugün en fakirle en zengin arasındaki gelir farkı 26 kata çıktı. Bu TÜİK'in rakamı ya. TÜİK bile artık gerçeği gizleyemiyor. Rakamları ne kadar makyajlasa mızrak çuvala sığmıyor. Tsraflı Cumhurbaşkanlığı Sistemi başladı başlayalı ülkemizde 3 milyon 200 bin kişi mutlak yoksulluk seviyesinin altına düştü ilave olarak. Sendikaların yayımladığı raporlarda asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını Sayın Bahçeli görmüyor mu acaba?

Açlık sınırının altında bir asgari ücret var şu anda. Sayın Bahçeli bunlar sizin eseriniz. Siz bu hükümete ortaksınız. Öyle başarılı olduğu zaman sahipleneyim kriz çıktığında geride durayım, krizi inkar edeyim yok. Kaçmak yok. Siz kriz yok deyin ve eserinizle övünmeye devam edin.

Sayın Bahçeli bugün bir de ne demiş? Demiş ki; 'Sayın Babacan cumhurbaşkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan'a imza attı, sonra gitti Abdullah Gül'ü destekledi.' Bakın sıralamada yalan söylüyor. Biz o dönemde bir ortak aday çıkmasını Sayın Gül'ün adaylığını evet destekledik. O dönemde bu çoğu insanın bildiği bir gerçekti. O seçenek gerçekleşmeyince, Sayın Gül 'ben artık aday değilim ' dedikten sonra ikinci tercih olarak biz gidip Sayın Erdoğan'a imza verdik."