DEVA Partili Çanakçı'dan Merkez Bankası'na 4 soru: 'Bu tablolar gereksizse neden yayımlıyorsunuz?'

17 Ekim 2021 Pazar, 17:33

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunun eksiye düştüğünün dile getirilmesini “Dünyada brüt rezervlere bakılır” diyerek yanıtlayan Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yeni sorular yöneltti.

DÖRT SORU SORDU

Çanakcı, yazılı açıklama yaparak Kavcıoğlu’nun şu dört soruyu yanıtlamasını istedi:

“- Dünyada kendine ait 130 milyar doları hem de hiçbir sonuç elde etmeden gizlice satıp daha sonra sattığı dövizi borçlanan ve bu borçlardan oluşan brüt rezervlerle övünen kaç Merkez Bankası var?

- Merkez Bankası her hafta bilanço yayınlıyor. Bilanço ‘net rezervler’ kalemini içeriyor. Merkez Bankası ayrıca ‘Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi’ tablosu yayımlıyor. Bu tablo da swap verilerini içeriyor. Bu tabloların hazırlamasının ve kamuoyuyla paylaşılmasının teorik, pratik ve tarihi arka planını hiç merak ettiniz mi?

- Bu tablolar lüzumsuz ve yanlış ise bunları yayımlamaya niçin devam ediyorsunuz? Bu tablolar gerekli ve veriler doğru ise bunların kullanılmasının ve halka anlatılmasının nesinden rahatsızsınız?

- Ticari bankaların net döviz pozisyonları hesaplanırken bilanço dışı işlemleri dahil etmeleri zorunlu tutuluyor. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunun bilanço dışına attığınız swaplar dahil edilerek hesaplanmasının nesini yanlış buluyorsunuz?"

KAVCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu cuma günü basın mensuplarının soruları üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. 7 aylık süreçte 35 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız oldu. Ben arkadaşlardan bunun da tartışılmasını, konuşulmasını beklerim. Eksi rezervleri tartıştığımız gibi, bugün eksi ya da net rezerv, bu tartışmaların hiçbirinde yok. Swapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok.”