DEVA Partisi lideri Ali Babacan Gültekin Uysal'ı ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa’nın pazartesi günü yapacağı toplantı öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la görüştü.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 14:59
DEVA Partisi lideri Ali Babacan Gültekin Uysal'ı ziyaret etti
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Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin liderleri, 14 Kasım Pazartesi günü Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Ali Babacan, bu toplantı öncesinde, siyasi parti genel başkanlarını ziyaret etmeye başladı. 

Babacan, ev sahipliğini yapacağı Altılı Masa toplantısı öncesinde, Gültekin Uysal’ı bugün Demokrat Parti Genel Merkezi’nde ziyarete etti.

Babacan-Uysal görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.


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