CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ı bu akşam parti genel merkezinde ziyaret etti.
‘Altılı Masa’nın 2. tur görüşmeleri 2 Ekim’de başlayacak. Bu toplantıda ev sahipliğini CHP yapacağı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu diğer 5 siyasi parti genel başkanını ziyaret edecek. Babacan ziyareti de bu kapsamda yapıldı.
İlgili Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit Fethi Şahin’in ailesine ziyaret: 'Bir ordu önce kendi askerine sahip çıkar'
- Kılıçdaroğlu’nun “elektrik kesintisi” süreci kitaplaştırıldı: 'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir’de geri dönüşüm işçilerine seslendi: '5’li çetenin adamı değilim'
-
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Galatasaray'da 'Feghouli' şoku yaşanıyor!
- Annesinin kafasını kesen zanlı hakkında yeni gelişme!
- Demirtaş yıllar sonra açıkladı