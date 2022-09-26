CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 20:32
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ı bu akşam parti genel merkezinde ziyaret etti. 

‘Altılı Masa’nın 2. tur görüşmeleri 2 Ekim’de başlayacak. Bu toplantıda ev sahipliğini CHP yapacağı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu diğer 5 siyasi parti genel başkanını ziyaret edecek. Babacan ziyareti de bu kapsamda yapıldı.


CHP Kemal Kılıçdaroğlu Deva Partisi ali babacan

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