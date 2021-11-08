DEVA Partisi lideri Babacan: Seçimi açık farkla kazanmak lazım ki hile yapılamasın

08 Kasım 2021 Pazartesi, 17:45

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat adlı programa konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Babacan, “Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir parti genel başkanı olunca tarafsızlık korunamıyor. Anayasa'daki tarafsızlık ilkesi korunamıyor. Bizim öngördüğümüz parlamenter sistemde cumhurbaşkanı tarafsız olup, parti rozetini hemen çıkaracak” dedi.

Hile yapılmaması için seçimi açık ara farkla kazanmak gerektiğini söyleyen Babacan, “Ayrıca sandıkları korumak lazım. Özellikle oy kullanmayan vatandaşların oylarına mühür basıp tek bir partiye kullanılıyor, bunu daha önce gördük” ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistem konusunda tüm partilerin mutabık ve ‘tarafsızlık yanlısı’ olduğunu söyleyen Babacan, şunları söyledi:

“Aynı cumhurbaşkanı başlıyor başka partinin genel başkanına atıp tutmaya. Yemin metni değişmedi, Cumhurbaşkanı partisiyle ilişiğini keseceğine dair yemin edip göreve başlıyor. Şu an bu ülkenin cumhurbaşkanının tarafsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Diğer partilere atıyor, hakarete varan şeyler söylüyor. Ama kendisine aynısı yapıldığında dava açıyor. Türkiye şuan tam bir sistemsizlik içinde

Adalet kalmadı, hukuk kalmadı. Bu ülkeye milyarlarca dolarlık yatırım yapmış adam, şimdi kapıma polis gelse çıkmak zorundayım diyor. Böyle bir ülkede ekonomi düzelmez."