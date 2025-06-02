DEVA Partisi'nden 'Metin Gürcan' açıklaması: 'Bir kara propaganda yürütülüyor...'

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.

GİZLİ ASKERİ BELGE TEMİNİYLE SUÇLANMIŞTI

Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu.

2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı. Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Son olarak, gelişmenin ardından DEVA Partisi’nden bir açıklama geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz.''