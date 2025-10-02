DEVA Partisi'nden 'resepsiyon buluşması' eleştirilerine yanıt

TBMM'nin yeni yasama yılına başlaması nedeniyle dün akşam verilen resepsiyon sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde Mermerli Salon'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle bir araya geldi.

Görüşmede liderlerin Erdoğan ile samimi görüntü vermesi eleştiri konusu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Büşra Sakınmaz, partilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi. DEVA Partisi'nin duruşunun net olduğunu belirten İdris Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"MÜCADELE KARARLILIĞIMIZ TAMDIR"

"TBMM başkanının daveti üzerine bulunulan bir ortamdaki fotoğraf karesi üzerinden farklı anlamlar çıkarmaya çalışan tüm dostlar emin olsun ki, DEVA Partisi'nin duruşu nettir. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, yolsuzluklara, ve hırsızlıklara karşı mücadele kararlılığımız tamdır. İktidarın yukarıda saydığımız konularda tutumunda en ufak bir olumlu değişiklik olmadığı gibi bizim de muhalefet anlayışımız da en ufak bir farklılık söz konusu olamaz. Olgularla değil, algılarla ülkeyi yönetmeye alışkın hale gelmiş iktidarın ekmeğine yağ sürecek tutum ve değerlendirmelerden herkesin kaçınması gerekir."

"DURDUĞUMUZ YER BELLİ"

Büşra Sakınmaz, yaptığı paylaşımda, "Keyfi isterse normalleşme, el sıkışma, ağırlama yapan, keyfi istemezse küsüp oynamayan CHP'lilerin eleştrilerini zerre umursamadan müstakil DEVA Yolu'nu mümkün kılacağız. Durduğumuz yer belli, söylemlerimiz ortada, geri adım attığımız bir yer yok. Bir fotoğrafa olmadık anlamlar yükleyerek eksik siyasi analizlerinize bir yenisini ekleme işini azaltalım" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'YLA TABİİ Kİ SELAMLAŞTIK"

Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda bir süreç yürüyor. Bu süreç çok önemli aşama aşama ilerliyor. Bu kadar önemli bir sorun aşamalarla çözülmeye gayret edilirken o komisyonda oluşan ruhun buraya doğal yansımasıdır. Tamamen komisyona ilişkin kısa bir açıklama yaptı Numan Bey" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ekmen de "Liderler buraya tek tek davet edilince, görüşme arzu edildi" dedi. Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı ile sohbet ettiniz mi" sorusuna DEVA Partisi Lideri Babacan, "Tabii ki selamlaştık" diye yanıt verdi.