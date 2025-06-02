DEVA Partisi'nin kurucusu Metin Gürcan'a 'casusluk'tan hapis cezası!

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu
üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı
suçlamasıyla yargılanıyordu.
GİZLİ ASKERİ BELGE TEMİNİYLE SUÇLANMIŞTI
Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılmıştı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın
yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği anlatılıyordu.
2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol
şartıyla tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.
Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden
tutuklandı.