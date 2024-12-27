DEVA Partisi’nde deprem! Partinin kurucularından Yeneroğlu istifa etti

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:36

Gelecek Partili Ankara milletvekili Nedim Yamalı’nın AKP’nin geçişiyle Saadet-Gelecek Partisi TBMM Grubu’nun yeter sayısının altına düşmesiyle siyaset kulisleri hareketlendi. Grubu tekrar kurmak için Saadet Partisi ve DEVA arasındaki görüşmeler sürerken, Saadet-Gelecek-Deva partilerinin ortak oluşturacağı “çatı parti” kurulması formülü gündeme geldi. Bu gelişmler yaşanırken, DEVA’dan dikkat çeken bir istifa geldi. Partisinin kurucularından olan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"DEVA Partisi çatısı altında ortaklaştığımız programın ve bu program çerçevesinde bir araya gelen yol arkadaşlarımızın sorumluluğu üzerimde büyük bir yük. Bu yükü kurumsal olarak taşıyamamanın üzüntüsü içindeyim. Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim."

Yeneroğlu’nun uzun bir süre bağımsız milletvekili olarak kalacağı öğrenildi. Ancak DEVA Partili bazı kaynaklar Yeneroğlu’nun AKP’ye geçme ihtimali olmadığını, CHP’ye daha yakın bir görüntü verdiğini kaydetti. Ayrıca partiden istifaların Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağının da altı çizildi. Saadet-Gelecek TBMM Grubu’nun kurulması için Saadet’e geçecek milletvekillerinin dışında partiden memnun olmayan bazı milletvekillerinin de bu gelişmelerden bağımsız olarak partiden kopacağı belirtiliyor. DEVA Partisi Balıkesir milletvekili Burak Dalgın’ın da Yeneroğlu ile aynı gerekçelerle partisinden ayrılcağı iddia ediliyor. Ancak Dalgın’ın çatı parti formülüne zarar vermemek için istifasını erteleyeceği de kulislerde konuşuluyor.