Mustafa Yeneroğlu partiden istifa etti: Ali Babacan'dan ilk açıklama, AKP sorusunu yanıtladı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:58

Güncelleme: 26.12.2024 - 23:47

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve parti kurucularından Mustafa Yeneroğlu, istifasını X hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Yeneroğlu istifasında parti hakkında eleştirilerde bulundu.

Gelişmelerin ardından konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeneroğlu'nun istifa haberini kendisine daha önceden verdiğini ve helalleştiklerini açıkladı.

"ÜZÜLDÜK"

Sözcü TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, Yeneroğlu'nun istifası ile ilgili şunlara değindi:

"Bizler üzüldük kuşkusuz. Bütün arkadaşlarımız üzüntü duydu. Mustafa Bey bizim kurucularımızdan, çok büyük emeği oldu. Mustafa Bey mesele haksa çok büyük hassasiyeti olan bir arkadaşımız. Tüm çalışmalarını duygu yoğunluğuyla yapan bir arkadaşımız. Mustafa Bey'in Türkiye'ye katkıları devam edecektir. Bizim dostluğumuz onunla baki olur. Umarım kendisi için bir başka başlangıç olur. Benden helallik dilemişti. Ben yine buradan canlı yayında da söyleyeyim. Benim şahsi hakkım sonuna kadar helal olsun. Partili olmasa da bizim çalışmalarımıza katkı veren çok insan var. Eminim ki biz de Mustafa Bey'in çalışmaların istifade etmeye devam edeceğiz."

"AK PARTİ'YE KATILACAK BİR ARKADAŞIMIZ OLMAZ"

Milletvekillerinin AKP'ye katılma ihtimaline karşın sorulan soruya da yanıt veren Babacan, bunun söz konusu olmadığını açıklayarak şunları söyledi:

"Bizim partimizden ayrılıp da AK Parti'ye katılacak, herhangi bir arkadaşımız olmaz. Bizim AK Parti'den ayrılışımızın köklü sebepleri var. Türkiye'deki adaletsizlikler, yolsuzlukla mücadele konusu... Bunlarla ilgili hiçbir değişiklik yok. Bu sebepler aynen durduğuna göre benim ya da başka arkadaşlarımızın AK Parti'ye dönmesi söz konusu olmaz. Tutarsızlık olur."