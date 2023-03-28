DEVA Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına üçüncü kez itiraz!

DEVA Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmasına üçüncü kez itiraz etti. Dilekçe, YSK'ye iletildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:56
DEVA Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına üçüncü kez itiraz!
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmasına üçüncü kez itiraz etti. 

Parti Sözcüsü İdris Şahin, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilen itiraz dilekçesinde, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinden Erdoğan’ın isminin çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

“ANAYASAYA AYKIRI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

“Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesi anayasanın yok sayılmasıdır. DEVA Partisi olarak anayasanın yok sayılmasına itiraz etmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde karar vermesi halinde tarih huzurunda açık anayasa ihlalinin ortaya çıkacağını ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz.”


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